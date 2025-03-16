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  • Марк Маркес выиграл квалификации, спринты и гонки на обоих этапах MotoGP 2025 года, у Алекса Маркеса – 6 вторых мест
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Марк Маркес выиграл квалификации, спринты и гонки на обоих этапах MotoGP 2025 года, у Алекса Маркеса – 6 вторых мест

Братья Маркесы забронировали первые две строчки в MotoGP.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес провел два идеальных уик-энда, выиграв все соревновательные сессии в 2025 году. На счету лидера сезона две поул-позиции, две победы в спринтах и две выигранных основных гонки на Гран-при Таиланда и Аргентины.

Алекс Маркес из «Грезини» в каждом из этих случаев оказывался позади старшего брата, заработав шесть вторых мест.

MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Алекс Маркес
Грезини
logoчемпионат мира MotoGP
logoМарк Маркес
Гран-при Таиланда MotoGP
Дукати
Гран-при Аргентины MotoGP
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