MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й
Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл Гран-при Аргентины MotoGP с поула, Алекс Маркес из «Грезини» занял второе место.
Братья заняли первые два места во всех соревновательных сессиях (квалификациях, спринтах и гонках) на двух этапах сезона-2025.
Маркес-младший вышел в лидеры после ошибки Марка, но за пять кругов до финиша шестикратный чемпион премьер-класса вернул себе первую позицию. Третьим финишировал пилот «ВР46» Франко Морбиделли, опередивший гонщика «Дукати» Франческо Баньяю.
Марко Беццекки из «Априлии» сошел на старте после контакта с гонщиком «Ямахи» Фабио Куартараро.
Гран-при Аргентины
Автодром Термас де Рио Ондо
16 марта 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 25 кругов
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,362
3. Франко Морбиделли («ВР46») +4,695
4. Франческо Баньяя («Дукати») +5,536
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +7,138
6. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,487
7. Брэд Биндер («КТМ») +14,294
8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +14,447
9. Педро Акоста («КТМ») +15,646
10 Хоан Мир («Хонда») +15,787
11. Лука Марини («Хонда») +16,025
12. Алекс Ринс («Ямаха») +21,663
13. Маверик Виньялес («Тек 3») +22,319
14. Джек Миллер («Прамак») +23,486
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +25,148
16. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +26,914
17. Фермин Альдегер («Грезини») +27,661
18. Энеа Бастианини («Тек 3») +40,179
19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +41,693
Сошел:
Марко Беццекки («Априлия»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 74 очка
2. Алекс Маркес – 58
3. Франческо Баньяя – 43
4. Франко Морбиделли – 37
5. Аи Огура – 25
MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й
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