MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл гонку, Алекс Маркес – 2-й, Морбиделли – 3-й

Марк и Алекс Маркесы стали сильнейшими в аргентинской гонке MotoGP.

Гонщик «Дукати» Марк Маркес выиграл Гран-при Аргентины MotoGP с поула, Алекс Маркес из «Грезини» занял второе место.

Братья заняли первые два места во всех соревновательных сессиях (квалификациях, спринтах и гонках) на двух этапах сезона-2025.

Маркес-младший вышел в лидеры после ошибки Марка, но за пять кругов до финиша шестикратный чемпион премьер-класса вернул себе первую позицию. Третьим финишировал пилот «ВР46» Франко Морбиделли, опередивший гонщика «Дукати» Франческо Баньяю.

Марко Беццекки из «Априлии» сошел на старте после контакта с гонщиком «Ямахи» Фабио Куартараро.

MotoGP

Гран-при Аргентины

Автодром Термас де Рио Ондо

16 марта 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 25 кругов

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,362

3. Франко Морбиделли («ВР46») +4,695

4. Франческо Баньяя («Дукати») +5,536

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +7,138

6. Жоан Зарко («ЛЧР») +7,487

7. Брэд Биндер («КТМ») +14,294

8. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +14,447

9. Педро Акоста («КТМ») +15,646

10 Хоан Мир («Хонда») +15,787

11. Лука Марини («Хонда») +16,025

12. Алекс Ринс («Ямаха») +21,663

13. Маверик Виньялес («Тек 3») +22,319

14. Джек Миллер («Прамак») +23,486

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +25,148

16. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +26,914

17. Фермин Альдегер («Грезини») +27,661

18. Энеа Бастианини («Тек 3») +40,179

19. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +41,693

Сошел:

Марко Беццекки («Априлия»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 74 очка

2. Алекс Маркес – 58

3. Франческо Баньяя – 43

4. Франко Морбиделли – 37

5. Аи Огура – 25

MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

MotoGP. Гран-при Аргентины. Марк Маркес завоевал второй поул подряд, Алекс Маркес – 2-й, Зарко – 3-й, Баньяя – 4-й