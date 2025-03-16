Команды «Ф-1» подписали коммерческую часть Договора согласия-2026
«Формула-1» объявила, что все команды подписали коммерческую часть Договора согласия, который будет действовать в 2026-2030 годах.
Ранее был продлен контракт с исполнительным директором и президентом «Ф-1» Стефано Доменикали до 2029 года.
Коллективам предстоит подписать часть Договора согласия, связанную с вопросами управления.
Как менялась графика в «Ф-1»: теперь, глядя на экран, чувствуешь себя боссом команды
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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