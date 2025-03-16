Команды «Ф-1» подписали коммерческую часть Договора согласия-2026

«Формула-1 » объявила, что все команды подписали коммерческую часть Договора согласия, который будет действовать в 2026-2030 годах.

Ранее был продлен контракт с исполнительным директором и президентом «Ф-1» Стефано Доменикали до 2029 года.

Коллективам предстоит подписать часть Договора согласия, связанную с вопросами управления.

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