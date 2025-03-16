Антонелли прорвался с 16-го на 5-е место в дебютной гонке, 4 новичка сошли
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли добился лучшего результата на Гран-при Австралии среди новичков «Формулы-1».
18-летний итальянец стартовал 16-м после неудачной квалификации и увидел клетчатый флаг пятым. Прорыв помог «Мерседесу» расположиться на второй строчке в Кубке конструкторов.
Оливер Бермэн («Хаас») завершил гонку 14-м, последним из финишировавших, а Изак Аджар («Рейсинг Буллз»), Джек Дуэн («Альпин»), Габриэл Бортолето («Заубер») и Лиам Лоусон («Ред Булл») сошли.
Бермэн, Дуэн и Лоусон ранее проводили Гран-при, однако начинают свой первый полноценный сезон «Ф-1».
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