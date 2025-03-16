Макс Ферстаппен: «Отставание от «Макларена» велико, и к следующей гонке оно никуда не исчезнет»

Ферстаппен признал отставание от «Макларена».

Пилот «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что с учетом погодных условий сделал все, что мог. И что в сухую погоду, как считает Макс , никакой конкуренции гонщикам «Макларена » он бы составить не смог.

«Старт гонки был веселым. После этого я старался удержаться за «Макларенами», но как и у практических всех остальных команд у нас возникли слишком большие проблемы с износом шин. Мы перегрели свои шины и соперники из «Макларена» просто уехали вперед.

Я выложился на полную, но пилоты «Макларена» в какой-то момент просто оторвались и уехали, после чего я сосредоточился на своей гонке. Но затем, очевидно, свою роль сыграла погода, и когда пошел дождь, удерживать машину на трассе на сликах было очень трудно.

Отставание от «Макларена» велико, я это знаю. И к следующей гонке оно никуда не исчезнет. Но мы должны стараться держаться рядом. В такие дни, как сегодня, в обычной ситуации мы бы финишировали максимум третьими, а в итоге мы оказались вторым, и это хорошо», – рассказал Ферстаппен.

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