Аджар разбил болид на прогревочном круге и не выступит на Гран-при Австралии
Аджар разбил болид до старта Гран-при Австралии.
Пилот «Рейсинг Буллз» потерял управление и врезался в заграждение по ходу установочного круга перед стартом гонки в Мельбурне. В результате столкновения с барьерами на болиде «Рейсинг Буллз» было повреждено заднее антикрыло.
Аджар, таким образом, не сможет принять участие в гонке, а старт гонки был отложен и скоро будет проведен второй прогревочный круг.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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