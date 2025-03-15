Аджар стал лучшим из новичков, показав 11-е время в квалификации к Гран-при Австралии

Аджар опередил всех остальных дебютантов в Мельбурне.

Ни один из новичков «Формулы-1» не смог пробиться в топ-10 квалификации к Гран-при Австралии .

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар остановился в шаге от третьего сегмента, показав 11-е время, Джек Дуэн («Альпин») стал 14-м, Габриэл Бортолето («Заубер ») – 15-м, Андреа Кими Антонелли («Мерседес ») – 16-м, Лиам Лоусон («Ред Булл») – 18-м, Оливер Бермэн («Хаас») – 20-м.

Изак Аджар: «3-й сегмент – цель на квалификацию»