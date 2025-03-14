Изак Аджар: «3-й сегмент – цель на квалификацию»
Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар, показавший шестое время по итогам второй тренировки перед Гран-при Австралии, подвел итоги пятницы и рассказал об ожиданиях от квалификации.
«Честно сказать, после первого круга мне было очень комфортно в болиде в первой практике. Газ в пол, и мы просто двигались шаг за шагом. Конечно, здорово, что рядом Юки [Цунода] как ориентир, это помогает быстро прибавлять.
Не знаю, как отреагируют другие команды завтра, но главное, что мне комфортно. Меня больше удивило собственное выступление, чем машина. В первой тренировке я сразу набрал скорость и просто чувствовал себя комфортно на длинных и коротких отрезках.
Цель на квалификацию? Не очень смело говорить о втором сегменте, но я бы хотел пробиться в третий, безусловно», – заявил француз.
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