Формула-3. Австралия. Рамос выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 6-й
Пилот «Ф-3» Рамос одержал свою первую победу.
Гонщик «Ван Амерсфорта» Сантьяго Рамос выиграл спринт «Формулы-3» в Мельбурне.
Победа стала для Рамоса первой на данном уровне. На старте Сантьяго сдержал Мартиниуса Стенсхорне из «Хайтека», который в итоге стал вторым, а третье место занял дебютант серии Роман Билински («Роден»).
Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин финишировал шестым и заработал пять очков.
Формула-3. Австралия. Камара выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 4-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости