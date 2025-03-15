Формула-3. Австралия. Рамос выиграл 1-ю гонку, Бедрин – 6-й

Пилот «Ф-3» Рамос одержал свою первую победу.

Гонщик «Ван Амерсфорта » Сантьяго Рамос выиграл спринт «Формулы-3» в Мельбурне.

Победа стала для Рамоса первой на данном уровне. На старте Сантьяго сдержал Мартиниуса Стенсхорне из «Хайтека», который в итоге стал вторым, а третье место занял дебютант серии Роман Билински («Роден»).

Пилот «Эй-Ай-Экс Рейсинг» Никита Бедрин финишировал шестым и заработал пять очков.

Формула-3. Австралия. Камара выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 4-й