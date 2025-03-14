Формула-3. Австралия. Камара выиграл дебютную квалификацию, Бедрин – 4-й
Пилот «Трайдента» Рафаэль Камара показал лучшее время в своей дебютной квалификации на первом этапе сезона-2025 «Формулы-3» в Мельбурне.
Вторым по итогам сессии стал его напарник Ноа Стремстед, третьим – гонщик «Ван Амерсфорт» Теофил Наель. Четвертым воскресную гонку начнет Никита Бедрин, проводящий этап в Австралии за «Эй-Ай-Экс Рейсинг».
Опубликовал: Михаил Ширяев
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