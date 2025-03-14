Формула-2. Австралия. Мини выиграл первую квалификацию сезона, Линдблад – 14-й
Гонщик «Премы» Габриэле Мини стал быстрейшим по итогам первой квалификации «Формулы-2» сезона-2025 в Мельбурне.
Второе время показал пилот «АРТ» Виктор Мартен, третье – Джек Кроуфорд из «ДАМС».
Чемпион «Формулы-3» Леонардо Форнароли («Инвикта») развернулся на последних секундах сессии и завершил квалификацию десятым, юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад, выступающий за «Кампос» – 14-м.
Кроуфорд, его напарник по «ДАМС» Куш Маини, пилоты «Родена» и «Трайдента» Амори Кордел, Алекс Данн, Сами Мегетуниф и Макс Эстерсон потеряют по десять позиций на старте спринта и основной гонки из-за того, что их команды в обход правил проводили аэродинамические измерения на предсезонных тестах. Данн закончил квалификацию пятым, Маини – 13-м, Мегетуниф – 15-м, Эстерсон – 22-м.
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