Формула-2. Австралия. Мини выиграл первую квалификацию сезона, Линдблад – 14-й

Гонщик «Премы» Габриэле Мини стал быстрейшим по итогам первой квалификации «Формулы-2» сезона-2025 в Мельбурне.

Второе время показал пилот «АРТ» Виктор Мартен, третье – Джек Кроуфорд из «ДАМС ».

Чемпион «Формулы-3» Леонардо Форнароли («Инвикта») развернулся на последних секундах сессии и завершил квалификацию десятым, юниор «Ред Булл» Арвид Линдблад , выступающий за «Кампос » – 14-м.

Кроуфорд, его напарник по «ДАМС » Куш Маини, пилоты «Родена» и «Трайдента » Амори Кордел, Алекс Данн, Сами Мегетуниф и Макс Эстерсон потеряют по десять позиций на старте спринта и основной гонки из-за того, что их команды в обход правил проводили аэродинамические измерения на предсезонных тестах. Данн закончил квалификацию пятым, Маини – 13-м, Мегетуниф – 15-м, Эстерсон – 22-м.

Гран-при Австралии-2025. Расписание трансляций