Гран-при Австралии-2025. Расписание трансляций
Спортс’’ представляет календарь первого этапа сезона-2025 «Формулы-1» – Гран-при Австралии.
Наряду с заездами «Формулы-1» состоятся гонки «Формулы-2» и «Формулы-3».
Альберт-парк, Мельбурн
14-16 марта 2024 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 4:30 🌤
2-я практика: 8:00 🌤
Суббота
3-я практика: 4:30 🌤
Квалификация: 8:00 🌤
Воскресенье
Гонка: 7:00 🌧️
Расписание заездов «Ф-2» и «Ф-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 0:50
Практика «Ф-2»: 2:00
Квалификация «Ф-3»: 6:00
Квалификация «Ф-2»: 9:30
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 3:15
1-я гонка «Ф-2»: 6:15
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 1:00
2-я гонка «Ф-2»: 3:30
время московское
Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?
Опубликовал: Михаил Ширяев
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