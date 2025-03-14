Мартин Брандл: «Хэмилтон не снял шлем после первой практики – это не может быть хорошим знаком»
Брандл сообщил, что встревожен после дебюта Хэмилтона в «Феррари».
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл прокомментировал 12-е время гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона по итогам первой сессии свободных заездов перед Гран-при Австралии.
«Что меня немного встревожило, так это тот факт, что Льюис вышел из задней части боксов, не сняв шлем. Это не может быть хорошим знаком – я сам так делал.
Полагаю, он немного разочарован первой сессией. Поначалу все выглядело довольно хорошо, но все зависит от того, столкнулся ли он с проблемами – узнаем позже», – сказал Брандл.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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