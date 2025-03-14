Фредерик Вассер о 12-м времени Хэмилтона: «Нельзя делать выводы после первой практики. Льюис уже скоро будет давать результат»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что думает о 12-м времени Льюиса Хэмилтона в первой тренировке перед Гран-при Австралии.
«Нет [цели] пилотировать на пределе в одной сессии. Вопрос не в скорости. Его задача – познакомиться со всеми в команде, изучить программное обеспечение, процессы, системы. Убежден, что у нас есть вещи, очень похожие на то, что было в «Мерседесе», но, может, различаются названия, способы использования.
Это процесс обучения. Мы провели один или два дня тестов на старых болидах месяц-два назад – хорошее начало, но ничто не сравнится с гоночным уик-эндом. Нужно пройти через это, но я вообще не переживаю из-за подобных вещей.
Он в процессе обучения, и, честно говоря, нельзя делать выводы после первой сессии. Нет никаких сомнений, что он будет давать результат, и уже скоро. В прошлом году, думаю, Карлос [Сайнс] стал восьмым или девятым в практике, а затем выиграл гонку», – напомнил Фредерик.
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