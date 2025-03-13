2

Хуан-Пабло Монтойя: «Перес является отличным кандидатом для «Кадиллака»

Монтойя предполагает переход Переса в «Кадиллак».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Серхио Перес хорошо подойдет команде «Кадиллак» в качестве опытного гонщика и хорошего напарника.

«Думаю, Серхио Перес является отличным кандидатом для «Кадиллака». Он опытный парень. Который знает всему этому цену. Он выступал за лучшие команды. Он все прекрасно понимает. И Чеко – тот парень, который не будет попусту разбивать ваш болид.

Перес способен выступать стабильно. Способен довозить вашу машину до финиша на каждом Гран-при. Вопрос в том, что проведя год вне «Формулы-1», сколько времени потребуется Пересу, чтобы вновь набрать свою скорость? Возможно, это будет непросто, ведь мы внезапно перестали слышать что либо от Переса.

С тем пор, как было объявлено о его уходе из «Ред Булл», мы не видели ни одного интервью Серхио. И это печально, но такова природа этого спорта», – рассказал Монтойя.

Кто начнет сезон «Ф-1» с победы? Расклады и фавориты Гран-при Австралии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoХуан-Пабло Монтойя
Кадиллак
logoФормула-1
logoСерхио Перес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Австралии-2025. Расписание трансляций
2146 минут назад
«Хотим посмотреть, как будут развиваться события по ходу сезона». Джордж Расселл не спешит с продлением контракта с «Мерседесом»
8сегодня, 15:24
Карлос Сайнс: ««Мой отец до сих пор расстроен тем, что я не сделал выбор в пользу предложения «Ауди»
6сегодня, 14:39
Росберг и большинство экспертов Sky Sports прогнозируют титул Норриса, Брандл и Кравиц – чемпионство Ферстаппена
4сегодня, 13:51
Ландо Норрис: «С Пиастри будем в «Макларене», пока не поседеем. Правил папайи нет, мы можем бороться»
8сегодня, 13:17
Шарль Леклер: «Мне советы Хэмилтона нужны намного больше, чем ему мои»
7сегодня, 12:52
Андреа Кими Антонелли о первом Гран-при в карьере: «Я ждал этого момента всю свою жизнь»
сегодня, 12:39
«Ф-1» показала заставку на сезон-2025
13сегодня, 12:26Видео
Хуан-Пабло Монтойя: «Вероятно, сейчас у «Ред Булл» четвертая по скорости машина в пелотоне»
2сегодня, 12:18
Алекс Албон: «Даже в середине пелотона нам нужно оставаться реалистами, оценивая шансы «Уильямса»
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Австралии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
510 марта, 06:23
Льюис Хэмилтон поддержал актрису Милли Бобби Браун после хейта о «взрослой» внешности
65 марта, 17:55Кино
7 и 8 июня автодром «Игора Драйв» во второй раз станет ареной фестиваля «Мото Драйв»
26 февраля, 11:30Фото
26 и 27 июля пройдет GARAGE FEST Игора Драйв 2025
18 февраля, 09:46Фото
Третий сезон аниме про гонки «MF Призрак» выйдет в 2026 году
16 февраля, 20:35Кино
Экипаж Гадасина и Кожухова победил в первом этапе чемпионата России по ралли-рейдам 2025 года – баха «Россия – Северный Лес»
10 февраля, 11:40Фото
Роман Русинов: «На «Ле-Мане» времени схалявить вообще нет. Это самая-самая сложная гонка, какая только есть»
4 февраля, 20:47
Болид «Мерседеса» W196 R продали на аукционе за рекордную сумму – $53 млн
12 февраля, 16:12Фото
Баха «Россия – Северный Лес» пройдет с 7 по 9 февраля в Санкт-Петербурге с участием мотоциклов на шипах, «кибиток» и внедорожников
29 января, 15:45Фото
Дамир Идиятулин стал абсолютным победителем Зимнего кубка РДС по дрифту
27 января, 14:02Фото