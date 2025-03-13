Хуан-Пабло Монтойя: «Перес является отличным кандидатом для «Кадиллака»
Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Серхио Перес хорошо подойдет команде «Кадиллак» в качестве опытного гонщика и хорошего напарника.
«Думаю, Серхио Перес является отличным кандидатом для «Кадиллака». Он опытный парень. Который знает всему этому цену. Он выступал за лучшие команды. Он все прекрасно понимает. И Чеко – тот парень, который не будет попусту разбивать ваш болид.
Перес способен выступать стабильно. Способен довозить вашу машину до финиша на каждом Гран-при. Вопрос в том, что проведя год вне «Формулы-1», сколько времени потребуется Пересу, чтобы вновь набрать свою скорость? Возможно, это будет непросто, ведь мы внезапно перестали слышать что либо от Переса.
С тем пор, как было объявлено о его уходе из «Ред Булл», мы не видели ни одного интервью Серхио. И это печально, но такова природа этого спорта», – рассказал Монтойя.
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