Хуан-Пабло Монтойя: «Вероятно, сейчас у «Ред Булл» четвертая по скорости машина в пелотоне»

Монтойя не ждет победы «Ред Булл» на Гран-при Австралии.

Бывший пилот «Формулы-1» согласился с Максом Ферстаппеном в оценке текущих возможностей «Ред Булл».

По мнению Монтойи , «Ред Булл» подходит в старту сезона-2025 с четвертой по скорости машиной в пелотоне.

«Я согласен с Максом (что «Ред Булл» не сможет выиграть в Мельбурне). «Макларен» сейчас и правда впереди. Вопрос в том – насколько сильно? Болиды «Феррари » тоже будут очень хороши, да и «Мерседеса », вероятно.

Думаю, очень многие команды скрывали свою скорость на предсезонных тестах, не только «Макларен». На данный момент все команды по-прежнему играют в игры и пытаются перехитрить друг друга. Думаю, что сейчас у «Ред Булл », вероятно, четвертая по скорости машина в пелотоне», – рассказал Монтойя.

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