Хуан-Пабло Монтойя: «Вероятно, сейчас у «Ред Булл» четвертая по скорости машина в пелотоне»
Бывший пилот «Формулы-1» согласился с Максом Ферстаппеном в оценке текущих возможностей «Ред Булл».
По мнению Монтойи, «Ред Булл» подходит в старту сезона-2025 с четвертой по скорости машиной в пелотоне.
«Я согласен с Максом (что «Ред Булл» не сможет выиграть в Мельбурне). «Макларен» сейчас и правда впереди. Вопрос в том – насколько сильно? Болиды «Феррари» тоже будут очень хороши, да и «Мерседеса», вероятно.
Думаю, очень многие команды скрывали свою скорость на предсезонных тестах, не только «Макларен». На данный момент все команды по-прежнему играют в игры и пытаются перехитрить друг друга. Думаю, что сейчас у «Ред Булл», вероятно, четвертая по скорости машина в пелотоне», – рассказал Монтойя.
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