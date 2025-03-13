Льюис Хэмилтон: «Слава богу, Доменикали остается во главе «Ф-1»
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон поддержал продление контракта между Стефано Доменикали и «Формулой-1». Итальянский менеджер останется во главе серии как минимум до конца 2029 года.
«Недавно мне взорвал мозг тот факт, что из восьми миллиардов людей есть лишь 20 пилотов «Формулы-1», и мы одни из этих гонщиков. Такая честь быть здесь, иметь возможность заниматься своим делом год за годом. Просто феноменально, и классно наблюдать за развитием серии.
Здорово следить за ростом аудитории, за тем, как наш спорт движется в верном направлении, здорово, что есть Стефано, который только что переподписал контракт – слава богу, он остается. Здорово, что во главе есть нейтральный, хороший лидер. И, да, не буду продолжать», – заявил британец перед Гран-при Австралии.
В прошлом году семикратный чемпион «Ф-1» вступал в полемику с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.
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Доменикали останется президентом «Формулы-1» минимум до конца 2029 года
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