Льюис Хэмилтон: «Слава богу, Доменикали остается во главе «Ф-1»

Хэмилтон доволен, что Доменикали продолжит возглавлять «Ф-1».

Гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон поддержал продление контракта между Стефано Доменикали и «Формулой-1». Итальянский менеджер останется во главе серии как минимум до конца 2029 года.

«Недавно мне взорвал мозг тот факт, что из восьми миллиардов людей есть лишь 20 пилотов «Формулы-1», и мы одни из этих гонщиков. Такая честь быть здесь, иметь возможность заниматься своим делом год за годом. Просто феноменально, и классно наблюдать за развитием серии.

Здорово следить за ростом аудитории, за тем, как наш спорт движется в верном направлении, здорово, что есть Стефано, который только что переподписал контракт – слава богу, он остается. Здорово, что во главе есть нейтральный, хороший лидер. И, да, не буду продолжать», – заявил британец перед Гран-при Австралии .

В прошлом году семикратный чемпион «Ф-1» вступал в полемику с президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом.

Хэмилтон о сравнении гонщиков и рэперов: «Есть расовый элемент, большинство рэперов черные. Президент ФИА неправильно выбрал слова»

Доменикали останется президентом «Формулы-1» минимум до конца 2029 года