Доменикали останется президентом «Формулы-1» минимум до конца 2029 года

Доменикали подписал новый контракт с «Формулой-1».

Стефано Доменикали занимает должность президента и генерального директора «Формулы-1» с 2021 года, на этом посту он сменил Чейза Кэри .

Контракт Доменикали был рассчитан до конца этого года, новое соглашение рассчитано на 5 лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что Доменикали может покинуть свой пост и перейти на работу в MotoGP, однако в итоге этого не произошло.

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