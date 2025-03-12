Доменикали останется президентом «Формулы-1» минимум до конца 2029 года
Доменикали подписал новый контракт с «Формулой-1».
Стефано Доменикали занимает должность президента и генерального директора «Формулы-1» с 2021 года, на этом посту он сменил Чейза Кэри.
Контракт Доменикали был рассчитан до конца этого года, новое соглашение рассчитано на 5 лет.
Ранее в СМИ сообщалось, что Доменикали может покинуть свой пост и перейти на работу в MotoGP, однако в итоге этого не произошло.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: The Race
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