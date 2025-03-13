Джек Дуэн: «Контракт с «Альпин» минимум на этот год, если не больше, буду наслаждаться каждой гонкой как последней»
Пилот «Альпин» Джек Дуэн сообщил, как относится к слухам о скорой потере места в «Формуле-1».
Считается, что место Дуэна скоро займет резервный гонщик Франко Колапинто. Всего у «Альпин» четыре запасных пилота – Колапинто, Пауль Арон, Ре Хиракава и Куш Маини.
«Честно говоря, я вообще об этом не думал, потому что, как вы все знаете, нет смысла размышлять о слухах или комментировать их.
Но, знаете, у меня контракт минимум на этот год, если не больше. Так что с нетерпением жду множества домашних Гран-при.
Что касается неизвестности, в любом случае нельзя из-за этого переживать. Надо давать результат вне зависимости от того, претендует ли кто-то на мое место.
На самом деле у нас их теперь четыре – если вы не поняли, у нас четыре резервных пилота. Все четыре, не только Франко, наверняка хотят занять мой кокпит, а, может, и кокпит Пьера [Гасли]. Я хотел занять их места, когда был запасным последние два года.
Так что буду наслаждаться каждой гонкой как последней, потому что хочу получить удовольствие от каждого момента в болиде», – сообщил австралиец перед гонкой в Мельбурне.
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