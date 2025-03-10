Ральф Шумахер: «С Дуэном в «Альпин» может быть покончено после Австралии»

Ральф Шумахер допустил перестановку в «Ф-1» после первой гонки сезона.

Немецкий эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не исключает, что исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе уволит гонщика Джека Дуэна даже раньше, чем считалось.

Ранее предполагалось, что резервный пилот Франко Колапинто заменит австралийца после первых шести этапов сезона-2025.

«Я ничего не слышу в данный момент, но я знаю Флавио. Если парень не даст результат – наверное, он не очень сильно проявил себя и на тестах – насколько я слышал, все пройдет довольно быстро.

Флавио сам это знает – [с Дуэном] может быть покончено после Австралии . Особого будущего у него нет. Он отправляется в Мельбурн и должен гнать по полной.

Конечно, он может стать суперзвездой за первые две или три гонки. Но пока все выглядит не так», – произнес Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.

В «Ф-1» молодежный бум – сразу 6 новичков! Откуда столько?

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»