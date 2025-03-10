Ральф Шумахер: «С Дуэном в «Альпин» может быть покончено после Австралии»
Немецкий эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не исключает, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе уволит гонщика Джека Дуэна даже раньше, чем считалось.
Ранее предполагалось, что резервный пилот Франко Колапинто заменит австралийца после первых шести этапов сезона-2025.
«Я ничего не слышу в данный момент, но я знаю Флавио. Если парень не даст результат – наверное, он не очень сильно проявил себя и на тестах – насколько я слышал, все пройдет довольно быстро.
Флавио сам это знает – [с Дуэном] может быть покончено после Австралии. Особого будущего у него нет. Он отправляется в Мельбурн и должен гнать по полной.
Конечно, он может стать суперзвездой за первые две или три гонки. Но пока все выглядит не так», – произнес Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.
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