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«Я не убийца». Флавио Бриаторе о потенциальной замене Дуэна на Колапино

Босс «Альпин» прокомментировал слухи об увольнении пилота.

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о предполагаемой замене Джека Дуэна на резервного гонщика Франко Колапинто после первых нескольких гонок сезона-2025.

«Все ищут таланты. Лишь в этом случае можно победить в чемпионате – таланты играют решающую роль. Поэтому я ищу быстрых пилотов, которые способны побеждать в гонках.

В конечном счете решает секундомер – тик-так, тик-так. Моя обязанность – искать лучших. Но я не убийца», – пояснил итальянец.

Ральф Шумахер: «С Дуэном в «Альпин» может быть покончено после Австралии»

Маини стал четвертым резервным пилотом «Альпин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
logoДжек Дуэн
logoФлавио Бриаторе
logoФранко Колапинто
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возможные переходы
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