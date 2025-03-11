«Я не убийца». Флавио Бриаторе о потенциальной замене Дуэна на Колапино
Босс «Альпин» прокомментировал слухи об увольнении пилота.
Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе ответил на вопрос о предполагаемой замене Джека Дуэна на резервного гонщика Франко Колапинто после первых нескольких гонок сезона-2025.
«Все ищут таланты. Лишь в этом случае можно победить в чемпионате – таланты играют решающую роль. Поэтому я ищу быстрых пилотов, которые способны побеждать в гонках.
В конечном счете решает секундомер – тик-так, тик-так. Моя обязанность – искать лучших. Но я не убийца», – пояснил итальянец.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
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