Джордж Расселл: ««Макларен» в данный момент является явным фаворитом – они выглядят абсолютно непобедимыми»

Расселл назвал «Макларен» фаворитом на старте сезона.

Пилот «Мерседеса » рассказал о прогрессе в работе нового болида, но при этом, оценивая перспективы команды в ближайшей перспективе, в качестве лидеров пелотона назвал «Макларен».

«По ощущениям, наша машина работает хорошо. И в прошлом году, хоть мы и закончили чемпионат на самой низкой позиции за последние три года, при этом нам удалось выиграть больше всего гонок.

У меня есть уверенность в том, что болид будет работать немного стабильнее, но при этом пиковые возможности станут чуть ниже. Так что мы, вероятно, можем не увидеть невероятно хороших выступлений, как в прошлом году в Лас-Вегасе, но при этом у нас, надеюсь, не будет и столь сильных провалов по скорости, как мы видели на нескольких Гран-при .

Тем не менее, мы не можем себя обманывать. Мы знаем, что «Макларен» в данный момент является явным фаворитом, все всяких сомнений. Они выглядят абсолютно непобедимо, доминирующе, и я уверен, что именно «Макларен » будет той командой, которую все остальные будут пытаться победить», – рассказал Расселл .

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