Зак Браун о новом контракте Пиастри: «У «Макларена» лучший состав пилотов в «Формуле-1», Оскар стал для команды очень ценным активом»

Браун рад продлению контракта с Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, что команда очень довольна подписанием нового соглашения с Оскаром Пиастри, благодаря которому оба гонщика «Макларена» теперь связаны с конюшней контрактами минимум до 2028 года.

«Здорово, что мы подтвердили продление контракта Оскара Пиастри с «Маклареном ». Он не только невероятно талантливый гонщик, но и обладает великолепной рабочей этикой и культурно очень подходит команде. Так что у нас не было никаких сомнений при продлении контракта.

У «Макларена» лучший состав пилотов в «Формуле-1», и за последние два сезона мы увидели, насколько ценным активом для команды стал Оскар – как на трассе, так и за ее пределами.

Пиастри сыграл важнейшую роль в том, что по итогам прошлого сезона «Макларен» стал обладателем Кубка конструкторов, и нам всем не терпится увидеть, чего мы сможем добиться в ближайшие годы, вместе продолжая сражаться за победу в чемпионате», – рассказал Браун .

По условиям нового контракта зарплата Пиастри в «Макларене» выросла до $25 млн в год (Daily Mail)