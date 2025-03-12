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  • По условиям нового контракта зарплата Пиастри в «Макларене» выросла до $25 млн в год (Daily Mail)
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По условиям нового контракта зарплата Пиастри в «Макларене» выросла до $25 млн в год (Daily Mail)

Пиастри получил заметную прибавку в зарплате.

Недавно команда «Макларен» объявила о продлении контракта с Оскаром Пиастри. Предыдущее соглашение австралийца с командой было рассчитано до конца 2026 года. Новый контракт рассчитан как минимум до конца 2028 года.

По информации Daily Mail, по условиям нового контракта Пиастри получил заметное повышение зарплаты. Как сообщается, теперь Пиастри будет зарабатывать по £20 млн ($25,8 млн по текущему курсу) в год.

Тем самым разрыв в зарплатах между Норрисом и Пиастри сократился – британец по условиям своего контракта зарабатывает $35 млн в год.

Пиастри подписал с «Маклареном» новый многолетний контракт

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Daily Mail
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
logoМакларен
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