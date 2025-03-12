Руководитель «Кадиллака»: «У нас амбициозная команда, так что просто участие в «Формуле-1» само по себе не является нашей целью»

В «Кадиллаке» осторожно оценивают свои перспективы в «Формуле-1».

Руководитель команды «Кадиллак» Грэм Лоудон рассказал, что говорить об ожиданиях и целях для коллектива пока рано.

«Кадиллак» станет 11-й командой чемпионата и начнет выступать в «Формуле-1» с 2026 года.

«Устанавливать ожидания для новой команды чрезвычайно трудно по целому ряду причин. Например, в данный момент мы активно работаем в аэродинамической трубе, но мы не можем соотнести полученные данные с теми данными, которые команда получает, работая с болидом на реальной трассе. Потому что мы пока не участвуем в гонках.

Нельзя просто взять и самостоятельно проводить тесты с болидом «Формулы-1», это запрещено правилами. Так что да, задавать ожидания очень трудно. Но в контексте тех областей, на которые мы можем повлиять, ожидания весьма высоки.

У нас амбициозная команда, так что просто участие в «Формуле-1» само по себе не является нашей целью. Мы хотим стать значимой частью чемпионата, но осознаем, что на это может уйти какое-то время», – рассказал Лоудон.

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