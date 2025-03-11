Уилл Бакстон: «Херте всего 24 года, разве «Кадиллаку» лучше поставить на 35-летних Боттаса и Переса?»

Бакстон выступил в поддержку приглашения Херты в «Ф-1».

Комментатор «Индикара » Уилл Бакстон вступил в спор о том, кого следует пригласить новой команде «Формулы-1» «Кадиллак» – американского гонщика Колтона Херту или одного из ветеранов – Валттери Боттаса или Серхио Переса .

«Легко забыть, как молод Колтон Херта. О его переходе в «Ф-1» говорят годами, он много лет является крупным игроком в «Индикаре», выступает на высшем уровне в США уже восемь сезонов… И ему всего 24 года!

Разве лучше поставить на 35-летних? Или это просто более надежная ставка?» – написал Бакстон, ранее работавший на F1 TV.

Мегакастинг гонщиков для «Кадиллака» – настоящая загадка: возьмут ветерана, новичка или звезду из США?

Уилл Бакстон: «Когда гонщики «Ф-1» говорят, что побаиваются гонять в «Индикаре», это показывает истинный уровень местных пилотов»