Уилл Бакстон: «Когда гонщики «Ф-1» говорят, что побаиваются гонять в «Индикаре», это показывает истинный уровень местных пилотов»

Бакстон высоко оценил уровень гонщиков «Индикара» в сравнении с «Ф-1».

Известный журналист и ведущий F1TV с этого сезона перебрался на постоянную работу в США. Бакстон будет главным ведущим и комментатором гонок «Индикара » на телеканале Fox.

«У «Индикара» есть феноменальные качества. Это и разнообразие гоночных трасс, и разные сильны команды – как новые, вроде «Премы», так и старожилы, вроде «Пенске». И это же касается гонщиков которым нужно демонстрировать свое мастерство в совершенно разных условиях [гонки на скорости 350 км/ч на овале в «Индианаполисе», по извилистым трассам в городских условиях, а также по классическим автодромам США].

Меня поражают гонщики. Тот же Колтон Херта , который является суперзвездой серии – при этом ему всего 24 года, но такое ощущение, что он гоняется в «Индикаре» уже целую вечность.

Пато О’Уорд и Алекс Палоу очень хороши, есть гонщики, которых все хотят победить – Скотт Диксон и Уилл Пауэр. Роберт Шварцман тоже может оказаться действительно особенным гонщиком и очень понравиться американской аудитории – благодаря его стилю пилотажа и личностным качествам.

Эти ребята – настоящий рок-звезды и сорвиголовы. Когда спрашиваешь гонщиков «Формулы-1» о том, хотели бы они погоняться в «Индикаре», многие отвечают: «Ох, ну я не знаю. Это может быть довольно опасным». Когда гонщики «Ф-1» говорят, что побаиваются гонять в «Индикаре», это показывает истинный уровень местных пилотов», – рассказал Бакстон.

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