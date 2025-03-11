Тото Вольфф о борьбе Сьюзи за пост президента ФИА: «Мне об этом неизвестно»

Вольфф отрицает, что его жена претендует на власть в ФИА.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф отреагировал на слухи о борьбе своей жены, управляющего директора «Академии «Ф-1» Сьюзи Вольфф , за пост президента ФИА.

«Мне об этом неизвестно. Сьюзи – предпринимательница. Кто-то запустил слух, чтобы вызвать ажиотаж», – заявил Тото.

Вольфф также высказался об разногласиях с действующим президентом Федерации Мохаммедом бен Сулайемом:

«Есть проблемные темы, где наши мнения расходятся. По другим вопросам, например, по ругани, мы в целом согласны друг с другом. У нас спорт джентльменов, пилоты – примеры для подражания. Мы хотим, чтобы наши дети слышали, как гонщики постоянно матерятся».

Бен Сулайем запустил расследование четы Вольфф в 2023-м из-за возможного выдвижения Сьюзи на пост президента ФИА (Autosprint)

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