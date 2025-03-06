Шумахер, Хэмилтон, Ферстаппен, чета Вольфф, Экклстоун, «Ред Булл»-2023, шестиколесная машина – в списке 75 лучших пилотов, ключевых фигур, болидов, изобретений и команд в истории от сайта «Ф-1»

«Ф-1» составила список 75 главных лиц, машин и явлений в истории чемпионата.

В честь 75-летия «Формулы-1» сайт серии назвал 75 лучших гонщиков, ключевых фигур, болидов, изобретений и команд. Портал расположил людей, автомобили, инновации и коллективы в произвольном порядке.

В число сильнейших пилотов попали Михаэль Шумахер , Айртон Сенна , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен , Ален Прост, Хуан-Мануэль Фанхио, Джеки Стюарт, Себастьян Феттель , Ники Лауда, Альберто Аскари, Фернандо Алонсо, Грэм Хилл, Марио Андретти, Джим Кларк, Джек Брэбэм, Жиль Вильнев, Джон Сертис, Найджел Мэнселл, Кими Райкконен и Стирлинг Мосс.

Ключевыми фигурами стали Энцо Феррари, Сид Уоткинс, Рон Деннис, Эдриан Ньюи, Стефано Доменикали, Гордон Марри, Фрэнк Уильямс, Колин Чепмен, Берни Экклстоун, Макс Мосли, Росс Браун, Жан Тодт, Кристиан Хорнер, Тото Вольфф и Сьюзи Вольфф.

Лучшими машинами названы «Ред Булл» RB19 (2023 год), «Макларен» MP4/4 (1988), «Феррари» F2002 (2002), «Уильямс» FW14B (1992), «Мерседес» W07 (2016), «Лотус» 72 (1970-1975), «Альфа Ромео» 158/9 Alfetta (1950-1951), «Бенеттон» B195 (1995), «Макларен» MP4/2 (1984), «Феррари» F2004 (2004), «Ред Булл» RB9 (2013), «Браун» BGP 001 (2009), «Мерседес» W11 (2020), «Феррари» 500 (1952-1953), «Лотус» 49 (1967-1970).

В число величайших инноваций попали граунд-эффект, двойной диффузор, шестиколесная машина «Тиррелл» P34 1976 года, активная подвеска, полуавтоматическая коробка передач, турбонаддув, переднее и заднее антикрылья, шасси из углеволокна, «болид-пылесос» «Брэбэм» BT46B 1978 года, а также ключевые прорывы в сфере безопасности.

Наконец, лучшими командами посчитали «Феррари», «Макларен», «Уильямс», «Ред Булл», «Мерседес», «Лотус», «Купер», «Брэбэм», «Рено», «Тиррелл», «Бенеттон», «БРМ», «Мазерати», «Браун» и «Джордан».

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