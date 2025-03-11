Маини стал четвертым резервным пилотом «Альпин»

«Альпин» объявила, что юниор Куш Маини будет выполнять обязанности резервного и тест-гонщика команды «Формулы-1» в 2025 году.

24-летний индийский спортсмен проведет свой третий сезон в «Формуле-2» и будет участвовать в тестовой программе в болидах «Ф-1».

Маини – четвертый резервный пилот «Альпин» после Франко Колапинто , Пауля Арона и Ре Хиракавы.

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