Маини стал четвертым резервным пилотом «Альпин»
«Альпин» объявила, что юниор Куш Маини будет выполнять обязанности резервного и тест-гонщика команды «Формулы-1» в 2025 году.
24-летний индийский спортсмен проведет свой третий сезон в «Формуле-2» и будет участвовать в тестовой программе в болидах «Ф-1».
Маини – четвертый резервный пилот «Альпин» после Франко Колапинто, Пауля Арона и Ре Хиракавы.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Альпин»
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