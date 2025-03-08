Ральф Шумахер: «Ньюи сказал, что рабочая этика Стролла приятно удивила»

Стролл стал приятным сюрпризом для Ньюи, рассказал Ральф Шумахер.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на слухи о том, что новый технический босс «Астон Мартин» Эдриан Ньюи намерен избавиться от обоих гонщиков – как Фернандо Алонсо , так и Ланса Стролла .

Шумахер пересекся с Ньюи в ЮАР, где конструктор проводит много времени.

«Это не то, что я слышал в Африке. Он сам мне сказал, что его на самом деле приятно удивила рабочая этика Ланса Стролла.

По всей видимости, он более энергичен, чем кажется, когда просто бродишь по паддоку. Такова ситуация. Возможно, мы к нему немного несправедливы», – сообщил Ральф в подкасте Backstage Boxengasse.

«Астон Мартин» поделился первым фото Ньюи после перехода: «Добро пожаловать в команду, Эдриан»

Величайший инженер «Ф-1» – в новой команде! Получит $39 млн, акции и сверхполномочия