«Астон Мартин» поделился первым фото Ньюи после перехода: «Добро пожаловать в команду, Эдриан»
Команда «Астон Мартин» поприветствовала лучшего инженера «Ф-1».
«Астон Мартин» выложил фотографию Эдриана Ньюи, который 3 марта стал управляющим техническим партнером.
«Добро пожаловать в команду, Эдриан», – написали британцы в соцсетях.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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