«Что за чушь ты несешь». Йос Ферстаппен ответил журналисту Ziggo, прогнозирующему переход Макса в «Мерседес» в 2026-м
Ферстаппен-старший назвал «чушью» слухи о переходе сына в «Мерседес».
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен отреагировал на прогноз Джека Плоя, комментатора Ziggo Sport.
Нидерландский журналист убежден, что Макс Ферстаппен перейдет из «Ред Булл» в «Мерседес» в 2026 году.
«Джек, Джек, Джек. Что за чушь ты несешь», – написал Йос в соцсетях.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Йоса Ферстаппена
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