«Что за чушь ты несешь». Йос Ферстаппен ответил журналисту Ziggo, прогнозирующему переход Макса в «Мерседес» в 2026-м

Ферстаппен-старший назвал «чушью» слухи о переходе сына в «Мерседес».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен отреагировал на прогноз Джека Плоя, комментатора Ziggo Sport.

Нидерландский журналист убежден, что Макс Ферстаппен перейдет из «Ред Булл » в «Мерседес » в 2026 году.

«Джек, Джек, Джек. Что за чушь ты несешь», – написал Йос в соцсетях.

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