Ральф Шумахер: «Нельзя списывать «Феррари» в борьбе за Ферстаппена»
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, что Макс Ферстаппен может перейти из «Ред Булл» не только в «Мерседес» или «Астон Мартин», но и в «Феррари».
«Подождем и посмотрим. Конечно, у «Мерседеса» по-прежнему есть проблема – команда не знает, в каком направлении развивать болид. По крайней мере ситуация так выглядит, но пока рано судить.
Если оба гонщика хорошо поладят, то, может, Тото Вольфф не захочет никем жертвовать. И есть финансовый аспект, Макс Ферстаппен – не то чтобы дешевый пилот. Если два гонщика и так хорошо работают вместе, это может стать лучшим выбором.
Чем больше я думаю об этом, тем более логичным представляется переход Ферстаппена в «Астон Мартин». И, возможно, это немного надуманно, а также важно, надолго ли он останется в «Ред Булл», но он может перейти и в «Феррари». Ее нельзя списывать», – сказал Шумахер в эфире немецкого Sky.
Джонни Херберт: «Переход Ферстаппена в «Астон Мартин» был бы вполне логичным»
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