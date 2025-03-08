Ральф Шумахер: «Нельзя списывать «Феррари» в борьбе за Ферстаппена»

Ральф Шумахер порассуждал о новой команде для Ферстаппена.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, что Макс Ферстаппен может перейти из «Ред Булл» не только в «Мерседес » или «Астон Мартин», но и в «Феррари».

«Подождем и посмотрим. Конечно, у «Мерседеса» по-прежнему есть проблема – команда не знает, в каком направлении развивать болид. По крайней мере ситуация так выглядит, но пока рано судить.

Если оба гонщика хорошо поладят, то, может, Тото Вольфф не захочет никем жертвовать. И есть финансовый аспект, Макс Ферстаппен – не то чтобы дешевый пилот. Если два гонщика и так хорошо работают вместе, это может стать лучшим выбором.

Чем больше я думаю об этом, тем более логичным представляется переход Ферстаппена в «Астон Мартин». И, возможно, это немного надуманно, а также важно, надолго ли он останется в «Ред Булл », но он может перейти и в «Феррари». Ее нельзя списывать», – сказал Шумахер в эфире немецкого Sky.

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