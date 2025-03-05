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  • Джонни Херберт: «Переход Ферстаппена в «Астон Мартин» был бы вполне логичным»
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Джонни Херберт: «Переход Ферстаппена в «Астон Мартин» был бы вполне логичным»

Херберт оценил вероятность перехода Ферстаппена в «Астон Мартин».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что определяющим в будущем Ферстаппена станет сезон-2026. И что если двигатель, который «Ред Булл» разрабатывает совместно с «Фордом», действительно окажется заметно хуже, чем у конкурентов, Ферстаппен определенно задумается о своем будущем.

«Ходили слухи, что «Ред Булл» пришлось тяжелее (при разработке двигателя к 2026 году), чем ожидалось, и что дела у них идут не так хорошо, как им хотелось бы.

И в такой ситуации тебе проще на это решиться – видя, что у твоей команды дела с разработкой силовой установки идут не лучшим образом, а потом осознавая, что моторы «Хонды», с которыми ты сам добился больших успехов, будут у «Астон Мартин», вместе с Эдрианом Ньюи.

Так что этот переход (Ферстаппена в «Астон Мартин») был бы вполне логичным. Ведь Макс совсем не дурак. Он хочет обеспечить себе наилучшие возможные условия – в которых у него будут наиболее высокие шансы выигрывать гонки и титулы.

Если в его нынешней команде ничего не сработает – а, как я слышал по информации из «Форда», это вполне вероятно, – и при этом у Макса появится возможность перейти в «Астон Мартин», я буду шокирован, если он ей не воспользуется. Потому что с учетом двигателей «Хонды» и прихода Эдриана Ньюи он прекрасно осознает потенциал «Астон Мартин».

Вы бы отказались от такой возможности только ради того, чтобы остаться в команде, в которой ты хорошо выступал последние несколько лет? У гонщиков это так не работает. И у Макса в том числе. Потому что Макс в «Формуле-1» ради побед. Он и сам неоднократно об этом говорил. И именно этого он и хочет  – побеждать.

Кристиан Хорнер сейчас заявляет, что Макс никуда не уйдет. И я также знаю о его контракте с «Ред Булл» до 2028 года. Но, опять же, если у вас нет результата – контракты ничего не стоят. И я знаю, что у чемпионов в контрактах всегда есть пункт о досрочном расторжении», – рассказал Херберт.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoМакс Ферстаппен
logoАстон Мартин
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
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