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Гельмут Марко: «Теперь Норрис даже опаснее, борьба будет гораздо плотнее, чем в предыдущих сезонах»

Марко заявил, что Норрис угрожает титулу Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко проанализировал расклады в «Формуле-1» перед началом сезона-2025, форму «Макларена» и Ландо Норриса, а также шансы Макса Ферстаппена на пятый титул.

– Господин Марко, что вы поняли из тестов в Бахрейне?

– Что там было очень холодно, и теперь я ценю весну в Граце еще больше. Если говорить о спорте, видно, что «Макларен» впереди, а затем располагаемся мы, «Феррари» и «Мерседес». Эти четыре команды должны сражаться за титул. Как бы то ни было, борьба будет гораздо плотнее, чем в предыдущих сезонах.

– Вы говорили то же самое в прошлом году, и Макс Ферстаппен выиграл чемпионство с 64-очковым отрывом…

– Мы доминировали на ранней стадии. Затем возникли проблемы, однако Макс настолько превосходит всех как пилот, что уверенно завоевал титул.

Теперь Норрис даже опаснее. Будет интересно понаблюдать за «Феррари». Мы знаем, что Леклер – отличный квалифайер, а Хэмилтон до сих пор способен выдавать необыкновенные выступления. В любом случае наша цель – выиграть пятый титул подряд. С Феттелем не получилось.

– Насколько вы довольны новой машиной?

– Болид стал лучше, но слабые места все еще есть. Если исправить их к Австралии, ситуация будет выглядеть не так плохо.

– Благодаря Ферстаппену…

– Да, он лучший.

– Но не самый популярный. Макса освистывали на большой презентации «Ф-1» в Лондоне.

– Англичане настроены против него.

– Что скажете о свисте в адрес английского босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера?

– Без комментариев.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
тесты Формула-1
logoЛандо Норрис
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logoРед Булл
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logoГельмут Марко
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