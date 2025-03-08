Гельмут Марко: «Всегда есть джокер, Ферстаппен, если болид «Ред Булл» неоптимальный»

Марко назвал Ферстаппена джокером «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко предположил, что у «Макларена » могут возникнуть проблемы из-за внутрикомандного противостояния Ландо Норриса с Оскаром Пиастри , а также заявил об исключительности Макса Ферстаппена .

«Я высоко оцениваю Пиастри, поэтому надеюсь, что они продолжат отбирать очки друг у друга – мы можем этим воспользоваться.

Макс – очевидный первый номер, и не думаю, что Пиастри добровольно объявит себя вторым пилотом. На каких-то автодромах [в 2024 году] он был так же быстр, если не быстрее Ландо.

Если болид неоптимальный, у нас всегда есть джокер, Макс, который способен блеснуть», – заявил австриец в интервью sport.de.

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