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Леб одержал рекордную пятую победу в Гонке чемпионов

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб в пятый раз выиграл Гонку чемпионов в личном зачете.

В финале француз переиграл австралийского пилота Чеза Мостерта, двукратного победителя гонки «1000 миль Батерста».

Себастьян стал рекордсменом по индивидуальным титулам в Гонках чемпионов. Четырехкратными победителями являются Дидье Ориоль и Маттиас Экстрем.

Накануне Леб и чемпион «Формулы-3» 2022 года Виктор Мартен одержали победу в Кубке наций.

Соревнования проходили в австралийском Сиднее. Также в заездах принимали участие четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, экс-пилоты «Формулы-1» Дэвид Култхард, Хейкки Ковалайнен, Валттери Боттас, Мик Шумахер и другие звезды автоспорта.

Гонка чемпионов. Леб и Мартен выиграли Кубок наций в составе команды Франции

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoФормула-3
logoСебастьян Феттель
результаты
logoВалттери Боттас
logoМик Шумахер
Виктор Мартен
logoСебастьян Леб
logoФормула-1
Гонка чемпионов
чемпионат мира по ралли
logoДэвид Култхард
logoХейкки Ковалайнен
Маттиас Экстрем
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