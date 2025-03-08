Леб одержал рекордную пятую победу в Гонке чемпионов

Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьян Леб в пятый раз выиграл Гонку чемпионов в личном зачете.

В финале француз переиграл австралийского пилота Чеза Мостерта, двукратного победителя гонки «1000 миль Батерста».

Себастьян стал рекордсменом по индивидуальным титулам в Гонках чемпионов. Четырехкратными победителями являются Дидье Ориоль и Маттиас Экстрем .

Накануне Леб и чемпион «Формулы-3» 2022 года Виктор Мартен одержали победу в Кубке наций.

Соревнования проходили в австралийском Сиднее. Также в заездах принимали участие четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель , экс-пилоты «Формулы-1» Дэвид Култхард, Хейкки Ковалайнен, Валттери Боттас , Мик Шумахер и другие звезды автоспорта.

Гонка чемпионов. Леб и Мартен выиграли Кубок наций в составе команды Франции