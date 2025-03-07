Гонка чемпионов. Леб и Мартен выиграли Кубок наций в составе команды Франции
Девятикратный чемпион WRC и чемпион «Формулы-3» принесли Франции вторую победу в командном зачете на «Гонке чемпионов».
В финале Леб и Мартен выиграли 2-1 по заездам у команды Австралии, которую представляли чемпионы V8 Supercars 2023 и 2025 года Броди Костеки и Уилл Браун. При этом победа досталась Франции благодаря Мартену, который и выиграл оба своих заезда.
В полуфинале австралийцы были сильнее команды Германии, которую представляли Себастьян Феттель и Мик Шумахер, а французы победили интернациональную команду всех звезд, за которую выступали семикратный чемпион мира по ралли-кроссу Йохан Кристофферсон и двукратный победитель гонки «1000 миль Батерста» Чез Мостерт.
«Гонка чемпионов» в 2025 году проходит в Австралии, на стадионе в Сиднее. В субботу состоятся индивидуальные соревнования.
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