Берни Экклстоун: «По-прежнему считаю, что в чемпионате победит Ферстаппен»

Экклстоун считает Ферстаппена фаворитом сезона-2025.

Бывший руководитель «Формулы-1» рассказал, что в вопросе выбора победителя в новом сезоне поставил бы на действующего чемпиона Макса Ферстаппена . При условии, что болид «Ред Булл » окажется достаточно быстрым.

«Я во многом доволен тем, что в чемпионате идет борьба и вопрос о титуле остается открытым. Это хорошо.

Хотя я по-прежнему считаю, что победит Макс Ферстаппен. Не вижу причин, по которым он не мог бы победить. Если в его распоряжении будет все необходимое оборудование, тут даже обсуждать будет нечего. Судьба титула в этом случае будет предрешена. Если машина будет достаточно быстра, Макс справится с задачей.

В Кубке конструкторов на ум (рассуждая о возможном победителе), очевидно, приходит «Макларен ». Мне же хотелось бы увидеть победу «Феррари».

Я так же считаю, что у Леклера больше шансов. Он в команде уже давно, и «Феррари» вряд ли просто бросит его ради Льюиса Хэмилтона .

Я не говорю, что победа Льюиса невозможна, просто в «Феррари» не перестанут поддерживать и Леклера , надеясь, что он справится», – рассказал Экклстоун.

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