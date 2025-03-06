Флавио Бриаторе: «В 2026-м возможны победы «Альпин» в гонках, в 2027-м – борьба за титул»

«Альпин» намерена сразиться за чемпионство в 2027 году.

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе рассказал, насколько быстро он сможет перевернуть ситуацию в команде.

«За две или три недели! (смеется) Этот сезон важен, потому что надо подготовиться к 2026-му, когда нужно начать побеждать в гонках.

В 2026 году у нас будут моторы «Мерседеса». Тем временем необходимо, чтобы в команду вписалось больше опытных специалистов. То же самое было в «Бенеттоне» – люди думали, что это какая-то шутка, потому что мы были производителем футболок. Но после того, как мы начали выигрывать какие-то гонки, все захотели присоединиться, люди стали обращать внимание.

Если все сработает, я считаю, что в 2026-м возможны победы в гонках, а в 2027-м – борьба за титул», – отметил итальянец.

Флавио также вспомнил о своих успехах в «Бенеттоне » и «Рено»:

«Для меня «Формула-1 » – все равно что управление рестораном. То же самое. Ты управляешь людьми. Мы должны обеспечить, чтобы тысяча людей работали на базе, и я несу ответственность за их зарплату.

Я предпочитаю принимать решения на благо команды. Если есть два пилота, выбор между двумя пилотами. Если есть пять, выбор между пятью.

Когда я прибыл, то знал, может, 20 процентов людей, но это те специалисты, которые помнят победы с Фернандо Алонсо. Я все равно вижу, что команда качественная, я это вижу. Проблемой было разочарование из-за того, как все организовано. Все должно быть под одной крышей.

Мы сделали это в «Бенеттоне». Мы сделали это в «Рено». Если сравнивать с «Бенеттоном», в «Рено» было то же кино, мы просто поменяли актера. В «Бенеттоне» актером был Михаэль Шумахер , в «Рено» – Фернандо Алонсо. Теперь надо снять новый фильм, но мы пока не знаем, кто станет актером».

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