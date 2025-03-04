Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Ред Булл» начал историю с гибкими крыльями, а теперь ноет»

Альберс раскритиковал обвинения «Ред Булл» в адрес соперников.

Нидерландский эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Альберс считает, что «Ред Булл» не стоит «ныть» из-за гибких элементов соперников.

«В данный момент это разрешено. Должны быть какие-то правила. Если правила меняются, это риск. Но, если крыло выдерживает минимум сотню килограммов – это просто пример – значит, оно соответствует регламенту.

«Ред Булл» должен идти в том же направлении. Все просто. «Ред Булл» должен получить информацию, которая есть у «Макларена » и «Феррари ». Здесь нет ничего необычного. Если команда этого не делает, она стреляет себе в ногу.

Полагаю, «Ред Булл» первым начал это, историю с этими гибкими крыльями вместе с небольшим количеством команд. А теперь он вроде как избавился от крыльев и ноет. Что это такое?

Если ты проходишь проверки, значит, все нормально. Риск есть для всех. В «Формуле-1» всегда работают на пределе допустимого, ты стремишься выжать максимум», – отметил аналитик в подкасте De Telegraaf.

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