Алексей Попов: «Ред Булл» обвинил оставшиеся топ-команды в сохранении «мини-DRS». Будет борьба на легальном фронте, думаю»
Комментатор Алексей Попов поделился мнением о форме команд на предсезонных тестах «Формулы-1» в Бахрейне и рассказал о претензиях «Ред Булл» к соперникам.
«Судя по всему, «Макларен» быстр – чуть-чуть нестабильна задняя часть машины. Судя по всему, «Феррари» хороша и более-менее экономит шины, но некоторые проблемы у них были. Проблемы были и у «Мерседеса», потому что при холодной погоде в прошлом году они бы всем навезли секунду – здесь этого не произошло, но они были довольны и короткими, и длинными сериями.
Чуть больше проблем у «Ред Булл». К тому же «Ред Булл» обвинил все три оставшиеся топ-команды в том, что задние крылья у них тоже гнутся, «мини-DRS» сохраняется. Напоминаю, что передние могут гнуться до Испании, но задние – уже нет.
Поэтому, думаю, еще и на легальном фронте будет некоторая борьба», – отметил Попов.
«Макларен» на 0,2 секунды быстрее соперников перед стартом сезона по версии Кравица, «Ред Булл» – 4-й, «Уильямс» – 5-й
Хроника тестов: у «Феррари» и Хэмилтона проблемы, «Мерседес» – лидер финального дня
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