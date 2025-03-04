Фредерик Вассер: «С Хэмилтоном начали обсуждать переход в «Феррари» в мае 2023 года, со стороны Льюиса всегда присутствовало такое желание»
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился воспоминаниями о том, как начал общаться с Льюисом Хэмилтоном о переходе из «Мерседеса».
«Мы оба начали обсуждать это на Гран-при Монако-2023 – если точнее, 28 мая, в мой день рождения.
Я знал, что с его стороны такое желание было – на самом деле, оно всегда присутствовало. В 2024-м это не было возможно, потому что у обоих наших пилотов действовали контракты.
Льюис всегда держал «Феррари» в уме, и я посчитал, что звезды сошлись. На мой взгляд, Льюис в качестве напарника Шарля [Леклера] – еще один камень в здание», – сообщил француз в интервью AutoHebdo.
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