Фредерик Вассер: «С Хэмилтоном начали обсуждать переход в «Феррари» в мае 2023 года, со стороны Льюиса всегда присутствовало такое желание»

Босс «Феррари» рассказал о первом обсуждении трансфера с Хэмилтоном.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился воспоминаниями о том, как начал общаться с Льюисом Хэмилтоном о переходе из «Мерседеса ».

«Мы оба начали обсуждать это на Гран-при Монако -2023 – если точнее, 28 мая, в мой день рождения.

Я знал, что с его стороны такое желание было – на самом деле, оно всегда присутствовало. В 2024-м это не было возможно, потому что у обоих наших пилотов действовали контракты.

Льюис всегда держал «Феррари» в уме, и я посчитал, что звезды сошлись. На мой взгляд, Льюис в качестве напарника Шарля [Леклера ] – еще один камень в здание», – сообщил француз в интервью AutoHebdo.

Льюис Хэмилтон о приглашении в «Феррари»: «Меня чуть ли не трясло после разговора с Вассером, я думал: «Ни хрена себе»

Первые откровения Хэмилтона в «Феррари»: нашел вещи важнее 8-го титула и вторую молодость