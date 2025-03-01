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Льюис Хэмилтон о приглашении в «Феррари»: «Меня чуть ли не трясло после разговора с Вассером, я думал: «Ни хрена себе»

Хэмилтон рассказал об эмоциях, которые испытал от приглашения в «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил о новом опыте, который приобретает благодаря переходу в команду из Маранелло.

«Невозможно слишком долго стоять на месте. Мне нужно было снова заставить почувствовать себя некомфортно. По правде говоря, я думал, что со всеми первыми для меня уже покончено: первая машина, первая авария, первое свидание, первый день в школе.

Я чувствую воодушевление, когда думаю: «Это мой первый раз в красном комбинезоне, первый раз в «Феррари». Вау. Честно, никогда не был так взволнован.

Если совсем начистоту, я принял тот факт, что, наверное, не буду выступать за «Феррари». Я смирился с этим», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

История с «Феррари» началась в декабре 2023 года с разговора по телефону с руководителем Скудерии Фредериком Вассером.

Тогда Хэмилтон находился в Колорадо. Британец сообщил о беседе другу, который был в тот момент с ним, после чего оба сидели молча на полу ванной в состоянии шока. Позже гонщик вышел на час на улицу, чтобы осознать случившееся.

«Помню, когда положил трубку, меня чуть ли не трясло. Я думал: «О, боже». Просто такой: «Ни хрена себе». Я буквально только что подписался с «Мерседесом».

Было тяжело это переварить, эмоции по-настоящему бурлили. Мне просто было необходимо выйти на прогулку», – поделился воспоминаниями Льюис.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Time
logoФредерик Вассер
logoЛьюис Хэмилтон
logoМерседес
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