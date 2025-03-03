Конструктор Ньюи начал работать в «Астон Мартин» после 19 сезонов в «Ред Булл»

Знаменитый конструктор Эдриан Ньюи официально присоединился к «Астон Мартин » 3 марта.

Британец стал акционером и управляющим техническим партнером команды. В прошлом году было объявлено об уходе Ньюи из «Ред Булл», где он работал с 2006 года.

Эдриан пришел в «Формулу-1» в 1988 году и ранее трудился в командах «Марч» / «Лейтон Хаус», «Уильямс » и «Макларен ».

С болидами Ньюи «Ред Булл» завоевал все свои шесть Кубков конструкторов и восемь титулов в зачете пилотов. Всего на счету специалиста 12 командных чемпионств, гонщики взяли с его шасси 14 титулов.

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