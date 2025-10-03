  • Спортс
  • Стефано Доменикали: «Молодые зрители быстро забывают прошлое. Для новичков гонка в Монте-Карло и Лас-Вегасе – одно и то же»
Стефано Доменикали: «Молодые зрители быстро забывают прошлое. Для новичков гонка в Монте-Карло и Лас-Вегасе – одно и то же»

В «Ф-1» объяснили, почему Имоле не нашлось места в календаре.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался об отсутствии контракта на следующий год с организаторами этапа в Имоле.

«В календаре есть чередующиеся слоты, но при таком большом спросе проведение двух Гран-при в одной стране (еще есть этап в Монце – Спортс”) должно обладать тем, что оправдает такой выбор.

Историческое значение трассы – это важный элемент для тех, кто, как и я, давно следит за «Ф-1». Но молодые зрители быстро забывают прошлое и двигаются вперед. Для новичков гонка в Монте-Карло и Лас-Вегасе – это одно и то же. Исторический элемент должен поддерживаться структурой, направленной в будущее.

Я жду предложение от региона и муниципалитета, которые очень активны, за что я их благодарю. Уровень инвестирования отличается от прошлого, чемпионат теперь другой – здесь более агрессивная среда. Календарь вряд ли станет больше относительно нынешнего варианта», – отметил Доменикали.

В Имоле хотят вернуться в календарь «Ф-1» на условиях ротации Гран-при (Planet F1)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoRacer.it
logoФормула-1
Имола
logoСтефано Доменикали
