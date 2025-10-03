Джордж Расселл о победе Ферстаппена на «Нордшляйфе»: «В «Ф-1» все немного завидуют ему»
Расселл сказал, что в «Ф-1» завидуют Ферстаппену.
Пилот «Мерседеса» прокомментировал победу Макса Ферстаппена в 4-часовой гонке в категории GT3 на «Нордшляйфе».
«Честно говоря, это невероятно. Думаю, мы все немного завидуем этому – ведь обладать такой свободой, чтобы заниматься любимым делом в «Формуле-1», а потом еще участвовать в других гонках, наслаждаясь ими на досуге…
Не думаю, что для других это так же просто. Но когда ты выиграл четыре титула, то у тебя есть такое право – мы же здесь боремся за первый. Возможно, после четырех чемпионств мы сможем заняться тем же.
В целом я очень уважаю его. Однажды я бы тоже хотел поучаствовать в других сериях. Это блестяще», – сказал Расселл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости