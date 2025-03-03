Индикар. Палоу выиграл первую гонку сезона, Шварцман – 20-й
Чемпион «Индикара» начал новый сезон с победы.
Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу выиграл этап «Индикара» в Сент-Питерсберге, первую гонку сезона-2025.
Трехкратный и действующий чемпион серии прорвался с восьмого места на решетке, его напарник Скотт Диксон опередил Джозефа Ньюгардена на последнем круге в борьбе за вторую позицию. Партнер Ньюгардена по «Пенске» и обладатель поула Скотт Маклоклин финишировал четвертым.
Пилот «Премы» Роберт Шварцман завершил дебютную для себя гонку на 20-й позиции.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Индикара»
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