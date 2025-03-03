Индикар. Палоу выиграл первую гонку сезона, Шварцман – 20-й

Чемпион «Индикара» начал новый сезон с победы.

Гонщик «Чип Гэнасси» Алекс Палоу выиграл этап «Индикара » в Сент-Питерсберге, первую гонку сезона-2025.

Трехкратный и действующий чемпион серии прорвался с восьмого места на решетке, его напарник Скотт Диксон опередил Джозефа Ньюгардена на последнем круге в борьбе за вторую позицию. Партнер Ньюгардена по «Пенске » и обладатель поула Скотт Маклоклин финишировал четвертым.

Пилот «Премы» Роберт Шварцман завершил дебютную для себя гонку на 20-й позиции.

Уилл Бакстон: «Когда гонщики «Ф-1» говорят, что побаиваются гонять в «Индикаре», это показывает истинный уровень местных пилотов»

Гонщик из Петербурга – в главных «формулах» США с шансами на заезды в топ-5. Будем переживать?