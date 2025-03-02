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Нико Хюлькенберг о борьбе ФИА с руганью в «Ф-1»: «Мне кажется, людям наоборот нравится, когда спортсмены выражают свои эмоции»

Хюлькенберг высказался о проблеме ругани в «Формуле-1».

Пилот «Заубера» считает, что данную проблему в ФИА раздули по неестественным причинам. И что на самом деле зрителям зачастую нравится то, что спортсмены проявляют эмоции.

«В прошлом я никогда не слышал, чтобы люди – будь то фанаты «Формулы-1» или случайные зрители, – жаловались на поведение или манеру общения гонщиков, что они подают плохой пример.

Напротив. Как мне кажется, людям нравится, когда спортсмены выражают эмоции, когда они могут говорить все как есть, что они думают и чувствуют.

Более того, это также является особенностью «Формулы-1» – если проводить сравнения, то вряд ли найдется хоть один другой вид спорта, в котором все без исключения участники соревнований в обязательном порядке приходят общаться с теле и пишущими журналистами буквально через 15 минут после окончания соревнований.

В этот момент людей все еще переполняет адреналин, эмоции, и то, что в такой ситуации гонщик может использовать какие-то выражения, которые он не использует в обычной жизни – это вполне нормально», – рассказал Хюлькенберг.

Профсоюз пилотов «Ф-1» бунтует против босса мировых гонок. Чем они недовольны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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